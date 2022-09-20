Польша превратилась в главного скандалиста Евросоюза

В Варшаве недовольны словами Шольца о пересмотре границ

Дайте денег и побольше! Заодно объяснитесь, о каких границах и учебниках вы там говорили. Польша вошла во вкус главного скандалиста Евросоюза, которому прощают любые выходки, любые обвинения, любые истерики. Не отгремел ещё скандал, после того как поляки потребовали от Германии выплатить репарации за Вторую мировую – более триллиона евро, как к ответу призвали Олафа Шольца за неосторожные слова о послевоенных границах.

В Польше раскручивают скандал на ровном месте, якобы канцлер Германии намекнул, что границы, прочерченные на карте после Второй мировой, можно и пересмотреть. Соврали. Шольц, шокированный требованием выплатить Варшаве триллион 300 миллиардов евро компенсации, всего-навсего сказал бывшему председателю Евросовета и экс-премьеру Польши Дональду Туску, что не стоит пересматривать историю.

"После сотен лет нашей истории не хотелось бы, чтобы какие-то люди рылись в учебниках истории и искали ревизии того, что было установлено", - сказал Шольц.

А вот про границу сказал чётко: она установлена раз и навсегда. Но польским политикам только дай повод для скандала. Они же и с Россией главные борцы, и за Украину горой стоят и, главное, готовы навести новый порядок в европейском доме. Министр иностранных дел намекнул, что пора бы играть по новым правилам.

"Необходим политический диалог, который позволит в будущем привести к общему решению этого вопроса", - отметил Збигнев Рау.

Поляки всерьез надеются стрясти с Берлина триллион с лишним? Это несколько годовых бюджетов Германии. Немцам пригрозили даже: не хотите обсуждать вопрос репараций, вас ждут политические проблемы, будущее польско-немецких отношений будет не радужным. Вопрос о репарациях был закрыт союзными державами еще в 1990 году. Но популизм и национализм - в Польше это два локомотива внешней политики. И камни летят не только в сторону России. Роль Германии как экономического и политического лидера ЕС постепенно разрушается. Почему бы не потребовать у слабеющего лидера денег. Много денег.

Политические деятели в Варшаве, видимо, уверовали в то, что Польша в националистическом угаре становится лидером Евросоюза. Хотя в действительности всё не так, как на самом деле.

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