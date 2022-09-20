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Минобороны показало боевые вылеты истребителей-бомбардировщиков Су-34

08:25
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Они уничтожают технику украинских националистов

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые задействованы в специальной военной операции.

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России работают в светлое и тёмное время суток и при любых погодных условиях. В числе их задач - обнаружение и уничтожение объектов военной инфраструктуры и боевой техники националистов. Для нанесения точных ударов применяется широкий спектр вооружения - в том числе высокоточные ракеты воздух-поверхность.

Также в ходе спецоперации задействованы расчёты реактивных систем залпового огня "Ураган". Они способны уничтожать цели противника на расстоянии до 40 километров. Боевые машины наносят удары реактивными снарядами. Для доразведки и корректировки огня применяют беспилотные летательные аппараты. После выполнения задач расчёты оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь украинских неонацистов.

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