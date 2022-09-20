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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:35
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Наши военные проявляют мужество и отвагу

Экипаж танка под командованием сержанта Сергея Петрущенкова оборонял стратегически важный район. Сергей в ходе боёв получил ранение, но продолжил руководить подчинёнными. Танкисты успешно отбили атаку превосходящих сил националистов, уничтожив две БМП и до десятка боевиков.

Старший лейтенант Владислав Терземан под огнём противника восстановил работоспособность повреждённого осколками блока связи. Благодаря действиям старшего лейтенанта по неонацистам был нанесён мощный артиллерийский удар, уничтоживший пять единиц бронетехники и больше двух десятков радикалов.

Взвод реактивной артиллерийской батареи под командованием старшего лейтенанта Артёма Шульца поддерживал оборону наших подразделений. Слаженная работа позволила сорвать наступление противника, уничтожить наблюдательный пункт, миномёты, технику и больше тридцати националистов.

Старшина второй статьи Анатолий Сербин в составе экипажа бронемашины обнаружил и атаковал группу украинских диверсантов, которые готовили нападение на наших военных. В ходе боёв противник потерял два миномётных расчёта и был вынужден отступить. Позже Анатолий вновь спас жизни сослуживцев. Умело маневрируя он вывел машину из-под артиллерийского огня неонацистов.

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