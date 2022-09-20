Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске тушили всю ночь

Проводится проверка

В Ижевске пожарные всю ночь боролись с возгоранием на лакокрасочном заводе. К этой минуте огонь полностью потушен, сообщает "ТВ Центр". По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар начался на втором этаже производственного корпуса и быстро распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля здания.

К ликвидации огня привлекли более 100 человек, задействовали 30 единиц техники. Работает мобильная лаборатория эко-мониторинга. Как сообщили в МЧС, превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в воздухе не зафиксировано. Прокуратура начала проверку соблюдения норм пожарной безопасности на заводе.

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