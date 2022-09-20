ВСУ устроили охоту на сотрудничавших с Россией жителей Купянска

Задержанных увозят в неизвестном направлении

В Харьковской области украинские военные устроили охоту на "коллаборантов". Уличенных в сотрудничестве с Россией жителей Купянска увозят в неизвестном направлении.

"ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", - сообщили в областной администрации агентству РИА Новости. В пресс-службе добавили, что беженцы из Купянска рассказывают о страшных вещах, которые происходят в городе после прихода украинских военных.

Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска, который отделен от западной части города рекой Оскол. Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщал о начале эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Минобороны России сообщили, что войска из этих городов перегруппированы на донецкое направление.

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