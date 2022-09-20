Иран заключил соглашение с "Газпромом" на 40 миллиардов долларов

Одна из целей - строительство магистральных газопроводов

Соглашение между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией подразумевает поставку в Иран ежедневно девяти миллионов кубометров российского газа. Договоренность предусматривает стратегическое сотрудничество двух стран на 40 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Соглашение между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией также направлено на разработку месторождений Ирана, реализацию СПГ-проектов и строительства магистральных газопроводов.

По данным иранских СМИ, в рамках заключенной договоренности Тегеран планирует закупать у Москвы газ, который будет поставляться через территорию Азербайджана. Также Иран каждый день будет принимать шесть миллионов кубометров газа из России - для своповых поставок сжиженного природного газа в страны южнее Ирана.

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