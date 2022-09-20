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"Троллинг для европейцев": россиянин запустил стрим с горящей газовой конфоркой

09:02
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Газ горит уже почти сутки

Россиянин запустил на сервисе Twitch стрим, в котором показывает постоянно горящие газовые конфорки. Так он "троллит европейцев".

"Русский парень тратит газ сколько хочет все за 1.44 евро в месяц", - так пользователь назвал свой стрим.

Трансляция длится уже почти сутки. В разное время горят то четыре конфорки, то только одна. При этом автор оставляет газ включенным, даже когда уходит на работу.

Чтобы пользователи не скучали, россиянин включает разную музыку, в том числе патриотические песни. Кроме этого, он собирает донаты. Автору уже удалось собрать 3,5 тысячи рублей.

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