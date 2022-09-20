Росавиация продлила ограничения полетов на юг России

Аэропорты закрыты до 28 сентября

Росавиация объявила о продлении ограничений авиасообщения на юге и в центре России. Режим будет действовать до конца сентября.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 сентября 2022 г.", - сообщили в ведомстве.

Часть воздушного пространства России на юге и в центральной части страны закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Мера введена с началом специальной военной операции на Украине.

В Росавиации уточнили, что временное ограничение распространяется на аэропорты Геленджика, Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В списке также Белгород, Брянск, Воронеж, Курск и Липецк, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"