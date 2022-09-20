ВСУ стали активнее применять дальнобойное западное вооружение

Союзные силы уничтожают технику и позиции украинских националистов

Киевские неонацисты атаковали сразу несколько жилых районов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Бьют прицельно по густонаселённым кварталам. 7 человек, в том числе три ребёнка, стали жертвами обстрела в Луганской республике. В Запорожье погибли 2 мирных жителя. Разрушена частная ферма. В Куйбышевском районе Донецка ранена женщина. Российские войска уничтожают огневые точки врага. ВСУ несут потери.

На боевое задание вылетают истребители-бомбардировщики Су-34 оперативно-тактической авиации ВКС России. Боезапас - управляемые высокоточные ракеты "воздух-поверхность" Х-23Т и Х-29ТД. Разработанные еще в советское время, они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и в современном бою.

С земли укрепления националистов поражают реактивные системы залпового огня "Ураган". После получения координат целей, расчеты оперативно выезжают на линию огня и производят залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами, после чего так же быстро меняют место дислокации.

В то время, как союзные силы уничтожают технику и позиции националистов, ВСУ продолжают бить по мирным кварталам населенных пунктов Донбасса и освобожденных районов Украины. Сегодня около четырех часов утра обстрелу подвергся город Сватово в ЛНР. Как сообщили в совместном центре по контролю и координации, не менее трех снарядов РСЗО "ХАЙМАРС" попали в местную больницу. Есть погибшие и раненые. Здание получило серьезные повреждения. А накануне в результате обстрела была полностью разрушена спортшкола в Стаханове. И в этом случае националисты использовали американские установки "ХАЙМАРС".

В условиях, когда ВСУ все чаще применяют дальнобойное западное вооружение, особую роль приобретает контрбатарейная борьба. Ее ведут, в частности, артиллеристы народной милиции ЛНР. Используются буксируемые гаубицы "Гиацинт-Б". Цели помогают определять беспилотные летательные аппараты.

В ДНР прибыла очередная колонна из России. Волонтеры из Москвы, Самары, Владивостока и других городов собрали и доставили в Донбасс муку для мобильных хлебопекарен, теплые вещи и продукты. А для военнослужащих народной милиции - бронежилеты, оптические приборы, коптеры и семь автомобилей повышенной проходимости.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"