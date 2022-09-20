Европейцы стали массово бронировать турецкие отели на зиму

Виной всему - энергокризис

Страны Евросоюза могут создать совместную миссию по оказанию военной помощи Украине. Об этом во вторник заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Окончательное решение должны принять уже в октябре - необычно быстро для Брюсселя. Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал коллег прекратить разговоры о новых попытках наказать Россию. Это лишь обострит энергетический кризис, считает дипломат.

Заголовки свежей европейской прессы о главном и наболевшем. The Washington Post в очередной статье про энергокризис детально описывает отчаяние, в которое впало население западных стран.

Новое европейское золото – дрова. Помимо поддельных веб-сайтов, которые предлагают огромный выбор древесины, немцы просто воруют бревна с кузовов грузовиков. Впрочем, добыть дрова – это только половина успеха. Печи и топки во многих странах раскупили еще неделю назад. В Польше, пишет издание, чиновники задумались над раздачей многоразовых противодымных масок. Если люди начнут мерзнуть, то первое, что им придет в головы – это разжечь костер. Французские власти предупредили общественность, чтобы они готовились к возможности веерных отключений света зимой.

"Ни в коем случае не будет отключения газа в частных домах. Но по части электричества мы можем столкнуться с необходимостью принимать трудные решения об ограниченных отключениях. Они могут длиться несколько часов. И будут очень локальными с предварительным оповещением граждан. Мы думали, что сможем постепенно заменить атомную энергию возобновляемыми источниками энергии, но сейчас мы поняли, что нам понадобится больше энергии. Нам нужны и те, и другие источники", - заявил Эмманюэль Варгон, глава комиссии по регулированию энергорынка.

Другие – это газ, желательно российский. И желательно по старым ценам. В Германии кризис ударил по самым имиджевым производствам. Издание "Билд" сообщает, что больше всего от энергетического кризиса пострадают немецкие рестораны и пабы. Затраты выросли на 500 процентов. Если администрация начнет закрывать заведения, на улице окажутся почти 2 миллиона сотрудников. Химическая промышленность, производство автомобилей только начинают чувствовать кризис.

Все более напряженная ситуация и с банками Германии. Из-за проблем с электричеством между жизнью и смертью оказалась немецкая медицина. А вот европейский туризм может потерять 21 миллиард долларов без российских отдыхающих, сетуют в Еврокомиссии. Больше всего пострадают Франция, Кипр, Греция и Испания. Кто точно будет обеспечен туристами этой зимой - так это Турция. Там рады и русским, и европейцам. Вторые, к слову уже бронируют отели, чтобы пережить зиму. Число бронирований только на ноябрь подскочило в 2 раза. Европейским политикам это тоже пришлось не по душе. Они нашли повод наказать Анкару за общение и помощь России, а теперь и за желание вступить в ШОС. Впрочем, Эрдоган нашел, что ответить.

"Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу. Мы встречаемся со всеми странами мира".

А вот Европейский союз предпочитают дружбу вести лишь с США. Накануне главы МИД стран провели неформальную встречу в Нью-Йорке, где, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, приняли решение о создании миссии по оказанию военной помощи Киеву.

Елена Макарова. Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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