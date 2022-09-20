В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек

Ведется следствие

Крупная авария в Саратове. 18 человек пострадали, среди них трое подростков, в результате ДТП с участием маршрутки.

По предварительным данным, на одной из оживленных улиц города водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в столб. Травмы получили практически все, кто находился в салоне: 16 пассажирам потребовалась госпитализация, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Серьезно пострадал и сам шофер. Следственный комитет проводит расследование.

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