Змеи облюбовали одну из школ Приморья

Учебное заведение находится недалеко от леса

Одна из школ Приморья подверглась нашествию ядовитых змей. В течение недели там девять раз встречали гадюк. От незваных гостей отбиваются всеми подручными способами. Детей частично перевели на дистанционное обучение.

Этих пресмыкающихся обнаружила Ксения. Девушка - сторож общеобразовательной школы в небольшом поселке Пухово. Змеи здесь атаковали весь первый этаж. Заползают и в учебные классы, и в коридоры.

В основном, змеи выползают или рано утром, или после обеда, когда в школе становится тихо. Специальной службы по отлову змей в крае нет. Поэтому с нашествием неприятной и опасной живности борются всем педагогическим составом.

Утро в школе у педагогов начинается теперь с осмотра кабинетов. И отпугивания змей. Они громко топают и стучат по батареям. Чтобы пресмыкающиеся испугались и спрятались подальше.

И так уже вторую неделю. Родители заливают щели в полу здания строительной пеной. У техперсонала в ход идут швабры, палки и даже народные средства. Руководству школы пока не удалось найти серпентолога. Поэтому, кто это - ужи, ядовитые гадюки или щитомордники - не ясно. Но всех учеников начальных классов, которые и учатся на первом этаже, перевели на дистанционное обучение.

Учебное заведение хоть и находится недалеко от леса, но с такой змеиной атакой учителя сталкиваются впервые. Говорят, либо пресмыкающихся принесло с наводнением, либо они расплодились прямо в школе. Сейчас им максимально перекрывают подходы к зданию.

Этой сельской школе уже более 50 лет. И капитального ремонта здесь не было. Учителя и родители переживают, что через старые полы змеи будут и дальше выползать. В районном управлении образования заверили - частичный ремонт запланирован на 23 год.

Пока же учителям и родителям удалось победить змеиное логово. Ползучие животные не давали о себе знать уже сутки. За ситуацией продолжают наблюдать и очень надеются на помощь профессионалов.

Ольга Скрипникова "ТВ Центр", Приморский край.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"