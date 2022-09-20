Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Пшеничных

У мальчика редкое генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет об 11-летнем Никите Пшеничных. Мальчик родился с редким генетическим заболеванием - синдромом Неймегена, который способствует высокому риску развития злокачественных новообразований. Много лет болезнь не давала о себе знать. Но пару месяцев назад у Никиты диагностировали острый пролимфоцитарный т-лейкоз. Никита перенёс первый блок химиотерапии. И теперь, чтобы провести трансплантацию костного мозга, ему необходим курс препарата с моноклональными антителами стоимостью около четырёх миллионов рублей. Самостоятельно собрать такую сумму семья мальчика не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Никиты. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Никита под круглосуточным наблюдением врачей. Совсем недавно у него обнаружили редкую разновидность лейкоза. И для всей семьи мир изменился в один момент. Все началось этим летом. Собирались поехать на море, но у Никиты подскочила температура.

"Я подумала, ну, наверное, простудился ребенок, все же бывает. Поэтому не так сильно испугались. Но температура, к сожалению, не уходила. На следующий день она спала у него и потом опять поднималась. И так каждый день", - говорит Светлана Пшеничных, мама Никиты.

Забили тревогу. Начались многочисленные исследования. На УЗИ увидели, что сильно увеличены селезенка и печень. В подмосковной больнице сначала заподозрили гепатит. Но уже в Москве врачи озвучили самые страшные опасения - онкология.

"Просто мир рухнул. Рухнул в один день, когда я это услышала этот диагноз. Это было очень страшно. Такое ощущение, что земля уходит из-под ног и ты понимаешь, что ты просто бессилен и не можешь своему ребенку помочь", - рассказала Светлана Пшеничных.

Никите 11 лет. С самого рождения было известно, что у него редкое генетическое заболевание - синдром Неймегена. Он несет в себе высокий риск развития злокачественных новообразований. Но все это время о себе не давал знать. Мальчик постоянно чем-то увлекается и не сидит на месте. И даже хобби выбрал энергичное - брейк-данс. Сейчас о занятиях ему больно вспоминать. Ведь 24 часа в сутки привязан к системе с лекарствами. Для подвижного Никиты это очень тяжело. А еще мальчик постоянно что-то мастерит. Даже из пластиковых бутылок умудряется сделать красивые вещи. Единственная его особенность - он немного застенчивый, не сразу идет на контакт с незнакомыми людьми. Поэтому в больнице сейчас ему непросто.

Без камер и в привычной обстановке Никита, говорит мама, очень ласковый. Любит готовить. Особенно винегрет и сырники. А еще он очень артистичный. Любит учить наизусть стихи и читать их маме.

Родители и бабушка изо всех сил стараются не показывать свое отчаяние Никите. И пытаются объяснить, почему все так резко изменилось в его жизни и что это за болезнь.

"Мы ее называем крокодил. А оказывается, вчера на УЗИ, нам вчера сказал, что это не крокодил, это ящерица. Он сказал, что я ее видел на экране и она вцепилась мне в животик, надо ее оттуда вытащить", - рассказывает Елена Пшеничных, бабушка Никиты.

Сейчас Никита приходит в себя после первого курса химиотерапии, который он перенес очень тяжело. Постоянно на капельницах, чтобы восстановить ресурсы организма. Ответ на лечение есть. Лейкоцитов стало меньше. Но помочь победить страшную болезнь сейчас может только один препарат - Лемтрада.

"Это единственный препарат, который описан в литературе и хорошо себя зарекомендовал в лечении такого редкого лейкоза как острый пролимфоцитарный лейкоз. При применении этого препарата шансы есть. Мы планируем достичь ремиссии и провести трансплантацию", - сообщила Лилия Андержанова, врач-гематолог отделения онкогематологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева".

На курс лечения нужны 14 флаконов, которые стоят около 4 миллионов рублей. А это огромная для семьи сумма. Родители просят помощи у всех неравнодушных к их беде. Это лекарство - единственный шанс на жизнь. А Никите так хочется вернуться домой к своим маленьким братьям и любимому коту Лунтику.

Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

Помощь Никите нужна как можно скорее. Без этого препарата ему не выжить. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никиты Пшеничных, программа 1512

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