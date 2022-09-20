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Казахстан задержал российские фуры с грузами из ЕС

09:47
  • вторник
  • 20 сентября 2022

У водителей изъяли документы

Казахстан задержал российские грузовики с грузами из ЕС. Речь идет о машинах компаний из России, которые везут товары от границы с Евросоюзом – там трейлеры перецепляют с тягача европейской компании на тягач российского перевозчика.

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"Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге", - сообщили "Известиям" в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Уточняется, что у водителей изъяли все документы, так что уехать они никуда не могут. Пока с проблемами столкнулись три компании: "АвтоТранзит" и "СВ-Транс" из Смоленска и логистический оператор "Траско".

Как сообщили в Минтрансе России, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику, то есть компании, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. Кроме того, у российских водителей есть казахстанские разрешения. В Минтрансе считают новые требования необоснованными и попросили Казахстан освободить задержанные фуры без штрафных санкций.

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