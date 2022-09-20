Эрдоган рассказал о желании Путина завершить кризис на Украине как можно скорее

Турция "стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром"

Россия стремится как можно скорее завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS.

Он рассказал о встрече с Владимиром Путиным в Узбекистане, в ходе которой состоялись "очень обстоятельные переговоры".

"Я понял, что он действительно стремится как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. <…> Украина должна быть в одном понимании с Россией", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция "стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром".

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в пятницу, 16 сентября, в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. По итогам встречи российский президент заявил, что его турецкий коллега вносит существенный вклад в нормализацию обстановки.

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