ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: Монолитные конструкции пересадки со станции "Печатники" БКЛ на салатовую ветку готовы на 90%

10:15
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли

Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой линии и Люблинско-Дмитровской линии метро готовы на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку", - рассказал Бочкарев.

Он добавил, что пересадка со станции "Печатники" Большого кольца будет осуществляться через вестибюль №1. Там сейчас завершаются работы по устройству наклонного хода. Строители планируют приступить к монтажу пяти эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров в вестибюль с пересадкой.

В свою очередь, генеральный директор "Мипстрой 1" Константин Маслаков рассказал, что в станционном комплексе "Печатники" БКЛ установлено 12 эскалаторов, три из которых прошли грузовые испытания. Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.