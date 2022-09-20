Бочкарев: Монолитные конструкции пересадки со станции "Печатники" БКЛ на салатовую ветку готовы на 90%

Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли

Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой линии и Люблинско-Дмитровской линии метро готовы на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку", - рассказал Бочкарев.

Он добавил, что пересадка со станции "Печатники" Большого кольца будет осуществляться через вестибюль №1. Там сейчас завершаются работы по устройству наклонного хода. Строители планируют приступить к монтажу пяти эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров в вестибюль с пересадкой.

В свою очередь, генеральный директор "Мипстрой 1" Константин Маслаков рассказал, что в станционном комплексе "Печатники" БКЛ установлено 12 эскалаторов, три из которых прошли грузовые испытания. Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов.

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