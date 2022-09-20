Сильный ветер в Москве повалил на машины более 80 деревьев

Один человек пострадал

Сильный ветер в Москве повалил более 80 деревьев. Под упавшими стволами оказалось 65 автомобилей, один человек получил травмы, сообщили в экстренных службах.

"Из-за непогоды, которая обрушилась на Москву в понедельник и продолжалась до утра вторника, пострадал один человек. Он был госпитализирован", - цитирует представителя служб ТАСС.

В частности, упавшее дерево во дворе дома на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре. В Московской области повалено 150 деревьев, повреждено 50 автомобилей. Пострадавших нет.

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