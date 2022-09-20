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Медведев заявил о необходимости референдумов в Донбассе

10:19
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Это изменит вектор развития России на десятилетия

Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
ЛНР и ДНР готовы незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России

"Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после внесения изменений в Конституцию в будущем ни один руководитель "не сможет повернуть эти решения вспять".

"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить" , - подытожил Дмитрий Медведев.

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