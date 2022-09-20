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МИД России возобновил оформление загранпаспортов нового поколения

10:39
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Технические сложности преодолены, сообщили в ведомстве

Россияне могут оформить загранпаспорт с электронным носителем информации сроком действия 10 лет. Выдачу документов нового поколения возобновил МИД России. В ведомстве объяснили паузу техническими сложностями, которые уже преодолены.

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"С 20 сентября этого года в системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

О временном прекращении приема заявлений на паспорта нового поколения сроком действия 10 лет МИД объявил в конце августа. Это объяснялось необходимостью переформатирования электронного носителя. Технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления этих документов, преодолены, говорится в сообщении.

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