Россиянам в Турции посоветовали запастись наличной валютой

Возникли проблемы в работе карт "Мир"

Российским туристам, направляющимся в Турцию, советуют иметь при себе наличную валюту. С рекомендацией выступило посольство России в Анкаре после того, как возникли проблемы в работе карт платежной системы "Мир".

"Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", - говорится в распространенном заявлении российской дипмиссии.

Ранее появились сообщения о проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в двух турецких банках - Is bankasi и Denizbank. Посольство рекомендует россиянам использовать терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой. Это, в частности, Ziraat bankası и некоторые другие. Отмечается, что выяснять, продолжают ли банки сотрудничать с системой "Мир", придется опытным путем, передает ТАСС.

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