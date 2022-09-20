ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам в Турции посоветовали запастись наличной валютой

11:16
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Возникли проблемы в работе карт "Мир"

Российским туристам, направляющимся в Турцию, советуют иметь при себе наличную валюту. С рекомендацией выступило посольство России в Анкаре после того, как возникли проблемы в работе карт платежной системы "Мир".

В системе "Мир" прокомментировали решение турецких банков по приему карт
ЦБ ответил на сообщения о затруднениях с картами "Мир" за рубежом

"Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", - говорится в распространенном заявлении российской дипмиссии.

Ранее появились сообщения о проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в двух турецких банках - Is bankasi и Denizbank. Посольство рекомендует россиянам использовать терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой. Это, в частности, Ziraat bankası и некоторые другие. Отмечается, что выяснять, продолжают ли банки сотрудничать с системой "Мир", придется опытным путем, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.