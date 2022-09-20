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Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Кутаиси

11:36
  • вторник
  • 20 сентября 2022

В отделении находились около 10 человек

Филиал Банка Грузии в городе Кутаиси оцеплен полицией. Отделение захватил неизвестный вооруженный мужчина, взяв в заложники около десяти человек. Очевидцы утверждают, что слышали один выстрел.

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"В настоящее время мобилизованные на место сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые и неотложные процедуры, а также следственные и оперативные мероприятия", — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По рассказам свидетелей, вооруженный мужчина в маске ворвался в банк. По некоторым данным, он требует за заложников выкуп – 2 миллиона, в какой валюте, не уточняется, передает ТАСС со ссылкой на грузинские СМИ.

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