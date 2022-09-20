Херсонский Общественный совет предложил немедленно провести референдум

Вхождение в состав России там назвали торжеством исторической справедливости
Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации.
Власти выразили уверенность, что жители региона поддержат такое решение.
"Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни - мы единый народ-победитель", - говорится в заявлении совета, которое приводит РИА Новости.
Ранее сегодня о необходимости проведения референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это имеет огромное значение не только для защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"