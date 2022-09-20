ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херсонский Общественный совет предложил немедленно провести референдум

11:43
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Вхождение в состав России там назвали торжеством исторической справедливости

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации.

Власти выразили уверенность, что жители региона поддержат такое решение.

"Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни - мы единый народ-победитель", - говорится в заявлении совета, которое приводит РИА Новости.

Ранее сегодня о необходимости проведения референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это имеет огромное значение не только для защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жители Херсона
Жители Херсона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.