Лукашенко исключил удар в спину российским войскам через Белоруссию

Белорусский лидер поручил усилить бдительность на границе

Александр Лукашенко провел совещание по подготовке обновленной концепции национальной безопасности. Президент Белоруссии подчеркнул, что какой-либо "удар в спину" российским войскам на Украине через территорию страны исключен.

"Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер поручил госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу проработать на практике действия на границе с Украиной. Лукашенко отметил, что там существуют реальные угрозы.

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