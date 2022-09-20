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В Москве допросили женщину, выбросившую ребенка в мусорный контейнер

15:01
  • вторник
  • 20 сентября 2022

24-летняя девушка родила дочку в арендованной квартире

Во вторник появились кадры допроса матери новорождённой девочки, тело которой обнаружили накануне в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы. Уже известно, что 24-летняя женщина приехала в столицу из Краснодарского края, родила ребёнка в арендуемой квартире на Люблинской улице.

Место убийства - обычная мусорка во дворе на улице Люблинской. Полицейские оцепили территорию. Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Сначала он увидел окровавленный контейнер, а, заглянув в него - труп младенца среди бытовых отходов.

По вызову на место приехали полицейские. Чтобы установить родителей девочки, оперативники изучили записи всех камер видеонаблюдения. И спустя некоторое время выяснилось, что мать ребенка — 24-летняя уроженка Краснодарского края. Оперативники быстро задержали горе-мать и доставили в отделение.

Как выяснилось, 24-летняя девушка приехала в Москву и родила дочку еще 16 сентября в арендованной квартире. Без помощи врачей. А затем хладнокровно избавилась от новорождённой дочки. Положив ее в коробку, женщина выбросила девочку в мусорный контейнер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Женщине грозит до 5 лет колонии. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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