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Собянин поддержал проведение клинических исследований лекарств на базе медучреждений

14:49
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Постановление подписано 20 сентября

Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований лекарств на базе городских медучреждений. Постановление во вторник подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" глава города пояснил, что за 10 лет в Москве было проведено больше 1700 испытаний препаратов, которые затем были внедрены в медицинскую практику. Теперь город поможет фармацевтическим компаниям в подборе площадки с необходимым оборудованием и расходными материалами, в формировании команды и наборе добровольцев.

Кроме того, будут компенсировать до половины всех затрат на проведение исследований лекарств, важных для столичной медицины.

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