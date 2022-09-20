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Отопление включили в 80% жилых домов в Москве

15:06
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Теплом обеспечены почти все соцобъекты в столице

80% домов в столице уже получают тепло. Все работы проходят строго по графику и без сбоев. Также отопление включили почти во всех детсадах, школах, больницах, поликлиниках и спортивных секциях. Прогреваются батареи постепенно. На весь процесс может уйти до пяти дней.

"Теплоснабжающая организация подает тепло до потребителя с источников тепла, а дальше уже потребитель обязан включить у себя систему теплопотребления и принять это тепло. Вот насколько качественно они будут к этому готовы, насколько качественно и быстро они работают при включении отопления, настолько качественно и быстро можно включить отопление в этих домах", - заявил Валерий Маслов, руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК".

По нормативам, во время отопительного сезона температура при закрытых окнах в жилых домах должна быть не ниже +18, а в угловых комнатах - не ниже 20 градусов. О неполадках следует сообщить на горячую линию по номеру +78001002329.
 

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