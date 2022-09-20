В Московском спинальном центре проводят операции по новой технологии

Врачи рассказали про новую методику

Врачи Московского спинального нейрохирургического центра разработали собственную систему по установке имплантов после удаления межпозвоночной грыжи. Конструкция надёжна и исключает любую возможность смещения позвонков. А главное - даёт возможность вернуться даже в профессиональный спорт. Сколько времени занимает реабилитация и что нового в методике?

Операцию по удалению межпозвоночной грыжи 40-летний московский инженер решился делать, когда уже не мог нормально ходить. Мужчина долго терпел острые боли в пояснице и потерю чувствительности в ногах. Переживал, что после вмешательства не сможет вернуться к прежней активной жизни. Теперь забыть обо всех симптомах, встать и пойти самостоятельно он сможет сразу, как только перестанет действовать наркоз. В Городском спинальном нейрохирургическом центре при операциях применяют собственную систему стабилизации отделов позвоночника. Для этого используют динамические силиконовые импланты - они сохраняют подвижность в пояснице.

"Многие хирурги отказываются от использования этих систем, считая их недостаточно надежными. А у нас возникла идея новой системы фиксации известного импланта. То есть мы взяли просто известный имплант, который нам больше всего подходил по форме, по конфигурации, и по биомеханическим свойствам, и просто изменили способ его фиксации в оперируемом сегменте", - пояснил Дмитрий Дзукаев, руководитель спинального Центра ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Через небольшой разрез нейрохирурги подходят к позвоночнику: удаляют грыжу и костные структуры, защемляющие нервные корешки. Далее по новой методике для импланта формируется специальное костное ложе. В нём особым способом фиксируется динамическая конструкция – так, чтобы исключить любую возможность её смещения.

То, что конструкция в его позвоночнике зафиксирована надёжно, игрок национальной сборной России по баскетболу и форвард "Химок" Александр Мальцев убедился на собственном опыте. Из-за межпозвоночной грыжи спортивная карьера молодого человека едва не оборвалась, когда ему было всего 19.

"Нагибаться было трудно. И ключевая была проблема, то что я не мог стоять на правой ноге", - рассказал он.

Реабилитация заняла около трёх недель, тогда как при обычных операциях длится не меньше 3-4 месяцев. Столько времени у спортсменов, как правило, нет. Принять участие в играх клуба Александр смог уже через полтора месяца после удаления грыжи.

"Чувствую себя отлично, вернулся в команду, хорошо провел лето. На сезон цели высокие - завоевать медали и попасть в национальную сборную", - отметил Александр Мальцев.

А всего на счету специалистов Московского спинального центра уже более 100 успешных операций по новой технологии. Её разработка была поддержана в рамках московской грантовой программы, запущенной в феврале.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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