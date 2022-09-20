В ДТП со скорой в Подмосковье пострадали четыре человека

Выясняются все обстоятельства случившегося
Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. Автомобиль медиков выскочил на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
Авария произошла поздним вечером в районе 64-го километра трассы М-10 "Россия". Все пострадавшие находились в скорой помощи. Это водитель, медсестра, фельдшер и 73-летняя пациентка.
У всех серьёзные травмы. Причём, женщину перевозили из одной больницы в другую. Сейчас пенсионерка находится в крайне тяжёлом состоянии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"