В ДТП со скорой в Подмосковье пострадали четыре человека

Выясняются все обстоятельства случившегося

Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. Автомобиль медиков выскочил на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

Авария произошла поздним вечером в районе 64-го километра трассы М-10 "Россия". Все пострадавшие находились в скорой помощи. Это водитель, медсестра, фельдшер и 73-летняя пациентка.

У всех серьёзные травмы. Причём, женщину перевозили из одной больницы в другую. Сейчас пенсионерка находится в крайне тяжёлом состоянии.

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