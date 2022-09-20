Таксисты у аэропорта "Шереметьево" устроили стихийную парковку в соседнем парке

Жители жалуются

Таксисты, ожидающие заказы у аэропорта "Шереметьево", устроили стихийную парковку прямо в соседнем парке. Постоянные пробки - это полбеды, после себя водители, как правило, оставляют горы мусора, чем очень недовольны местные жители. Причём на территории аэропорта оборудована специальная парковка, со всеми удобствами, но туда попасть таксисты не могут.

Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие - все стадии смирения таксист вынужден пройти за считанные секунды. Жители ближайших к парку домов спугнули одного хулигана, второго, третьего... Но весь день в дозоре не простоишь.

"Люди справляют нужду, совершенно даже не прячась", - жалуется Гаяне Оганесян, жительница СНТ "Искра".

Место это популярно среди таксистов: в двух шагах аэропорт "Шереметьево". На стихийной парковке останавливаются тысячи таксистов ежедневно. Здесь они проводят по много часов: пьют, едят, справляют нужду. В помойку превратились обочины и парк, когда-то принадлежавший боярину Нарышкину, дяде Петра I, вплоть до старинного Храма Святой Троицы в Чашникове и даже детской площадки. Не спасают даже знак "Работает эвакуатор".

"Мы сами делаем замечания, жители тоже делают замечания, но, к сожалению, таксисты крайне агрессивно на это реагируют. Особенно нашим жёнам, женщинам, вообще говорим: не делайте им замечания, не вступайте в полемику", - говорит Игорь Горбунов, член правления садового товарищества "Искра".

Рядом - магазин и кафе. И там тоже недовольны поведением таксистов. Хотя мусорки находятся в шаговой доступности. Но мусор - это ещё полбеды. Такси паркуются в два ряда вдоль единственной дороги сразу из нескольких посёлков и СНТ. Кроме того, по ней же заезжает и выезжает с парковки авиашколы служебный транспорт "Аэрофлота".

Блокируется Лобненское шоссе. Это крайне опасно, потому что, сами знаете, это единственная дорога в аэропорт. У нас не так давно был пожар, пожарная служба не смогла вовремя приехать", - говорит Андрей Самойленко, староста с. Чашниково.

По словам местных жителей, они жаловались и в областную администрацию, и дорожникам, и полицейским, а результата - ноль. Такие же ситуации были и возле других московских аэропортов. Но там проблему удалось решить.

"Домодедово" является наиболее успешным опытом, потому что единственный способ победить беспорядок - это его возглавить. Поэтому там были созданы несколько, прям серия парковочных площадок, где можно заранее приехать, дождаться клиента, запарковаться, сходить даже помыться, перекусить", - говорит Александр Шумский, руководитель экспертного центра "Пробок.нет".

В "Шерметьево" заявляют: у них тоже есть такой сервис. Для официальных такси на территории аэропорта ещё 4 года назад открыли две бесплатных парковки, где есть и кафе, и туалет, и даже душ. И всю вину переводят на нелегалов.

"Если водитель не работает и не сотрудничает с официальными агрегаторами такси, то на такую перехватывающую парковку он просто не попадёт. Такие нелегальные водители вынуждены отстаиваться на близлежащих территориях в надежде получить хороший заказ из "Шереметьево", - говорит Артем Трифонов, директор по безопасности "Шереметьево Паркинга".

При этом большинство машин на этой стихийной парковке – жёлтые, с раскраской, характерной для известного агрегатора такси. Недавний рейд солнечногорской полиции показал: на некоторые авто наклейки были нанесены незаконно. Но проверка прошла, а таксисты вместе с пробками и мусором остались.

Ксения Игнатова, Илья Дроздов, Алексей Комаров и Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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