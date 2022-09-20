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Власти Грузии признали терактом захват банка в Кутаиси

12:38
  • вторник
  • 20 сентября 2022

В заложниках оказались 30 человек

Власти Грузии признали терактом захват отделения банка в Кутаиси. По уточненным данным, в заложниках оказались не десять, а 30 человек.

Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Кутаиси
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Тбилиси

"В филиале банка в заложниках находятся до 30 человек, среди них сотрудники и клиенты банка", - сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина в маске ворвался в отделение Банка Грузии в Кутаиси. Находившихся в филиале людей – в том числе сотрудников банка – он взял в заложники. Захватчик требует 2 миллиона долларов в течение трех часов. Район происшествия оцеплен полицией. Спецназ готовится к штурму здания.

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