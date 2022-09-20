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Путин разъяснил иностранным послам политику России

12:53
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Президент принял верительные грамоты

Россия не свернет с суверенного курса. Москва намерена выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил российский президент Владимир Путин.

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"Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций, намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", - заявил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней участвуют послы 24 иностранных государств, в том числе Армении, Сербии, Белоруссии, Сербии, Южной Кореи, Египта и Португалии, передает РИА Новости.

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