Херсонская область приняла решение о референдуме по присоединению к России

Путина попросят как можно скорее утвердить итоги

Решение о проведении референдума по вхождению в состав России Херсонской области принято. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Глава ВГА уверен, что вхождение Херсонской области в состав России обезопасит регион. По словам Сальдо, в области необходимо создать добровольческие батальоны для участия в военной операции.

По результатам референдума Сальдо намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее утвердить итоги плебисцита, передает ТАСС. Ранее власти Крыма заявили, что готовы помочь Херсону в организации и проведении голосования.

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