Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Львов ждут хорошие новости, а Скорпионам стоит положиться на интуицию

Овны

Ваши надежды сегодня сбудутся: желания и возможности сойдутся в одной точке. Романтика, отношения, дети, творчество, спорт - вот темы, в которых шансы на успех высоки.

Тельцы

В вашем доме сегодня витают ароматы яблочного пирога, корицы и семейного счастья. Как вы уже поняли, необходимо приложить усилия, а потом и звезды подключатся.

Близнецы

Если вы нуждаетесь в поддержке, ищите ее у подписчиков в социальных сетях или чатах, в которых состоите. Там же можно получить ответы на вопросы и советы, обращайтесь!

Раки

Не шестизначные, но вполне приятные суммы поступят на счета представителей этого знака, о которых коллеги говорят: "он профессионал". Всем остальным есть куда расти и с кого брать пример.

Львы

Вы прекрасно справитесь с заданиями на учебе или купите выгодные билеты. Хорошие новости придут от юристов, работодателей и тех, кого вы считаете авторитетами.

Девы

День, когда внутренняя жизнь важнее внешней. Вы провели целый месяц на первых ролях, принимали поздравления, а теперь пора сменить громкую музыку на тишину.

Весы

Если вы поссоритесь с любимым человеком, вас помирят друзья, и наоборот. Звезды намекают, что сейчас нет ничего более ценного, чем ваши отношения с окружающими.

Скорпионы

Вам удастся сегодня понять, как оптимально распределить нагрузку и организовать работу. Полагайтесь на чутье и интуицию, не завышайте требования к себе.

Стрельцы

В разгар рабочей недели звезды предлагают отдохнуть! Как? Сходите на массаж, физиопроцедуру, приготовьте себе вечером ароматную ванну.

Козероги

Женщины, живущие вместе с вами - мама, жена, сестра, бабушка, - сегодня главная группа поддержки. Просите у них советов, учитывайте их мнения.

Водолеи

Вы найдете нужные слова, чтобы объясниться со значимым для вас человеком. Это день задушевных разговоров и обсуждений, на которых строится взаимопонимание.

Рыбы

Вы сегодня получите шанс заработать больше денег, если будете вести себя мягко и деликатно. Вас также могут пригласить на работу туда, где вы уже трудились.

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