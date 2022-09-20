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Главу ВГА Запорожья попросили срочно провести референдум о присоединении к России

13:53
  • вторник
  • 20 сентября 2022

К Балицкому обратились члены движения "Мы вместе с Россией"

Референдум о присоединении к России надо провести как можно скорее. С такой просьбой обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения.

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Резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации принял общенародный съезд граждан Запорожской области. Он прошел в Мелитополе.

"Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе", - заявил на съезде Владимир Рогов.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти региона приняли решение о проведении референдума. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник также рассматривают обращение общественных палат с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает РИА Новости.

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