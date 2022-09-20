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В ДТП погиб заслуженный артист России Сергей Пускепалис

13:53
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Авария произошла в Ярославской области

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщили со ссылкой на источники ТАСС и РИА "Новости".

Как уточняет Telegram-канал Mash, Пускепалис находился в машине "Форд транзит", которая столкнулась с грузовиком в Ростовском районе, на 201 километре автодороги М8 "Холмогоры".

В результате аварии погибли и водитель, и пассажир "Форда".

Пускепалису было 56 лет. С августа 2019 года он занимал должность художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Снимался среди прочих в таких фильмах, как "Ледокол", "Как я провёл этим летом" и "Метро".

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