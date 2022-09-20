ВС России уничтожили более 120 украинских военных ударами в Харьковской области и ДНР

ВСУ в течение суток пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС

Министерство обороны России в ходе брифинга во вторник сообщило об уничтожении более 120 украинских военных ударами по пунктам дислокации трех бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР.

Кроме того, ВС России уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ в течение суток пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС. Радиационная обстановка в норме. Также стало известно, что ВСУ выпустили в сторону Запорожской АЭС 24 артиллерийских снаряда за сутки из населенного пункта Никополь.

Российские войска уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, где ремонтировалась военная техника 59 мотопехотной бригады ВСУ, и более 70 военнослужащих двух бригад ВСУ в Николаевской области. Авиация ВКС России сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины в ДНР.

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