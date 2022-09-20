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ВКС России уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР

14:18
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Ликвидировано пять складов боеприпасов

ВКС России, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожила шесть пунктов управления ВСУ. Об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Долина, Татьяновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - сообщил Конашенков на брифинге.

Также, по данным Минобороны, ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Удары нанесены в районах населенных пунктов Северск, Катериновка, Доброволье Донецкой Народной Республики, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

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