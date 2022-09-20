РАН официально объявила об избрании нового президента

Для участия в голосовании зарегистрировались 1070 членов РАН

Российская академия наук официально объявила о победе выборах главы РАН Геннадия Красникова на выборах главы РАН, передает РИА Новости.

Уточняется, что за Красникова, академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, проголосовал 871 человек, за Дмитрия Марковича, директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН, - 397.

Для участия в голосовании зарегистрировались 1070 членов РАН.

Красников сменит на посту президента РАН Александра Сергеева. Он занимал эту должность с сентября 2017 года (один пятилетний срок).

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