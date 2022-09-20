Канцлер Австрии признал неэффективность санкций

Энергетический кризис в Европе усиливается

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что пока не видит необходимости вводить новые санкции против России из-за ситуации на Украине.

"Сейчас нужно посмотреть на то, как они действуют. Пока они не столь эффективны, как мы рассчитывали, и я считаю ошибкой думать о новых санкциях", - цитирует политика "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Как добавил канцлер, нынешние санкции "имеют серьезные последствия для российской экономики".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые ограничения против России со стороны ЕС только усугубят энергетический кризис в Европе.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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