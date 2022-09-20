Названы точные сроки референдумов в ЛНР и ДНР

Глава Луганской народной республики подписал соответствующий закон

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".

Как чуть позже написал Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на председателя Народного совета Дениса Мирошниченко, референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Вскоре стало известно, что в ДНР голосование запланировано на те же даты.

Ранее о планах провести референдум объявили Херсонская и Запорожская области.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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