Путин потребовал в кратчайшие сроки обеспечить войска вооружением

Предприятиям ОПК следует сократить сроки производства

Президент России потребовал в кратчайшие сроки обеспечить войска необходимым вооружением и техникой. Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленным предприятиям страны следует нарастить объемы и сократить сроки производства.

"Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения", - сказал российский лидер на совещании с руководителями оборонных предприятий.

Путин отметил, что российское оружие показало высокую эффективность во время специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения. Путин подчеркнул, что они позволяют уничтожать военную инфраструктуру и технику противника, при этом минимизируя потери среди личного состава, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"