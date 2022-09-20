Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных государств

Российский лидер оценил отношения с этими странами

В ходе церемонии Александровском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, принял верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Среди дипломатов — представители недружественных России стран: Португалии, Новой Зеландии, Кипра и Южной Кореи.

Российский лидер выразил сожаление из-за приостановки диалога с Португалией, напомнив, что в течение многих лет и даже столетий отношения двух стран носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Однако в Москве уверены, что в конечном итоге ситуация выправится, заявил Путин.

Российский президент назвал неудовлетворительным состояние отношений России и Новой Зеландии. Путин напомнил, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с СССР против нацизма и человеконенавистнической идеологии.

Что касается Кипра, разделенного по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году после госпереворота сторонников присоединения острова к Греции, Путин подчеркнул, что Россия выступает в пользу всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы.

По теме урегулирования на Корейском полуострове глава государства напомнил о взаимодействии в целях комплексного политико-дипломатического урегулирования проблемы и упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает ТАСС.

Ранее на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Владимир Путин заявил, что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН намерена и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.

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