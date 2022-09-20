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Пушилин выступил с обращением к Путину

15:17
  • вторник
  • 20 сентября 2022

ДНР и ЛНР готовы к проведению референдумов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вступил во вторник с обращением к президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

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"Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации", - заявил он.

Как добавил Пушилин, народ Донбасса "заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной".

По словам главы ДНР, это событие будет восстановлением исторической справедливости, "наступления которого жаждут миллионы русских людей".

Ранее во вторник стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России состоятся 23-27 сентября.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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Глава ДНР Денис Пушилин
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