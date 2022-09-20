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В Запорожье допустили проведение референдума о присоединении к России в ближайшие дни

15:35
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Регион хочет определенности и стабильного будущего

Общенародное голосование в Запорожской области по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации может состояться уже в ближайшие дни. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
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Политик заявил, что жители Запорожья хотят "определенности и стабильного, счастливого будущего", поэтому ожидают "объявления голосования с нетерпением".

Население Запорожской области готово реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности региона, подчеркнул Рогов. По его словам, в составе России Запорожскую область ждет благополучие, безопасность, мир и порядок, сообщает РИА Новости.

Ранее члены движения "Мы вместе с Россией" обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой организовать референдум о присоединении к России как можно скорее. Резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации принял общенародный съезд граждан Запорожской области.

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