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Собянин: миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны России

15:33
  • вторник
  • 20 сентября 2022

В ближайшее время там будет создана полноценная инфраструктура

Сергей Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны России и миграционного центра "Сахарово". Об этом мэр Москвы написал в блоге на своём персональном сайте.

"Государственная Дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград", - написал Собянин.

По его словам, в ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру для содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.

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