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В НАТО заявили, что не воюют с Россией

15:35
  • вторник
  • 20 сентября 2022

При этом альянс считает Москву "прямой угрозой"

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не находится в состоянии войны с Россией.

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"Я должен заявить об этом очень четко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", - приводит слова Бауэра РИА Новости со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.

Как добавил спикер, Россия "представляет собой прямую угрозу".

По словам Бауэра, альянсу важно, чтобы Украина продолжала борьбу.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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