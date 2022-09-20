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Херсонская область проведет референдум одновременно с республиками Донбасса

15:58
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Глава ВГА региона попросил Россию помочь с организацией голосования

Референдум в Херсонской области о вхождении в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказал руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
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Сальдо уже подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах полноправного субъекта единого государства. Документом определен порядок организации голосования и проведения референдума, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил.

При этом Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к России и другим государствам, чтобы они оказали содействие в наведении законного конституционного порядка на территории региона.

Политик в своем Telegram выразил уверенность в том, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит регион и восстановит историческую справедливость.

Ранее 20 сентября стало известно, что принципиальное решение о проведении референдума по вхождению в состав России Херсонской области принято. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что вхождение Херсонской области в состав России обезопасит регион.

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