НАТО решила нарастить группировку в Косово

Резервы альянс может привлечь в кратчайшие сроки

Группировка войск НАТО в Косово может быть увеличена в кратчайшие сроки. Меры будут приняты в случае нового обострения между Приштиной и Белгородом, заявил заместитель командующего Миротворческой миссией Североатлантического альянса в Косово бригадный генерал Лука Пиперни.

"Мы бдительны и готовы действовать. В случае роста напряженности мы можем привлечь резервные силы в кратчайшие сроки", — приводит заявление генерала Reuters.

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась 31 июля. В северных районах Косово сработали сигналы воздушной тревоги, сербы начали строить баррикады. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

Президент Сербии Александр Вучич 13 сентября заявил, что не признает независимости Косово. Вучич подчеркнул, что Белград не пойдет на такой шаг ни при каких условиях.

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