ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России ввели тюремные сроки за мародерство в военное время

16:17
  • вторник
  • 20 сентября 2022

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс

Депутаты Государственной думы во вторник, 20 сентября, приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс России о наказании за мародерство в военное время или в период конфликта.

В соответствии с новой статье, которая появится в УК, под мародерством будут понимать "совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные" безвозмездное изъятие или присвоение виновным чужого имущества, "в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения".

При отсутствии отягчающих обстоятельств такое деяние будет караться лишение свободы на срок до шести лет. Мародерство с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, повлечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.

В зависимости от квалифицирующих признаков наказание может быть ужесточено. В частности, за мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере или с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, можно получить до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские националисты и представители Вооруженных сил Украины проводят в жилых кварталах населенных пунктов мародерские рейды: людей грабят, бьют, увозят в неизвестном направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.