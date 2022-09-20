В России ввели тюремные сроки за мародерство в военное время

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс

Депутаты Государственной думы во вторник, 20 сентября, приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс России о наказании за мародерство в военное время или в период конфликта.

В соответствии с новой статье, которая появится в УК, под мародерством будут понимать "совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные" безвозмездное изъятие или присвоение виновным чужого имущества, "в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения".

При отсутствии отягчающих обстоятельств такое деяние будет караться лишение свободы на срок до шести лет. Мародерство с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, повлечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.

В зависимости от квалифицирующих признаков наказание может быть ужесточено. В частности, за мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере или с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, можно получить до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские националисты и представители Вооруженных сил Украины проводят в жилых кварталах населенных пунктов мародерские рейды: людей грабят, бьют, увозят в неизвестном направлении.

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