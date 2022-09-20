Захарова оценила "контрнаступление Зеленского"

"Кровавый киевский джокер из американской крапленой колоды"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу украинского контрнаступления.

"Контрнаступление Зеленского контрпродуктивно сказалось на Украине. Кровавый киевский джокер из американской крапленой колоды уничтожил и страну, и народ, которые ему были вверены", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Во вторник стало известно, что 23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области состоятся референдумы о присоединении к России.

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