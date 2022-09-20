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Захарова оценила "контрнаступление Зеленского"

15:55
  • вторник
  • 20 сентября 2022

"Кровавый киевский джокер из американской крапленой колоды"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу украинского контрнаступления.

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"Контрнаступление Зеленского контрпродуктивно сказалось на Украине. Кровавый киевский джокер из американской крапленой колоды уничтожил и страну, и народ, которые ему были вверены", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Во вторник стало известно, что 23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области состоятся референдумы о присоединении к России.

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